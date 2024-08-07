Численность населения уменьшилась более чем на семь тысяч в Иркутской области

Также интересно, что людей, которые расторгли свой брак, стало больше чем тех, кто официально зарегистрировал отношения со второй половинкой. Так за 2024 год было отмечено 5268 разводов, новых браков лишь 4775. А вот мигранты чаще стали покидать пределы Иркутской области. Так число прибывших людей составило 13786, а уехавших 16604. Таким образом, миграционный отток составил 2818 человек. В сравнении с прошлым годом за аналогичный период показатель держался на уровне 1039 человек.