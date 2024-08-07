Численность населения уменьшилась более чем на семь тысяч в Иркутской области

Численность постоянного населения Иркутской области в период с января по май уменьшилась на 7,4 тысячи человек. Чаще всего люди умирают по естественным причинам. За 2024 год родилось 9204 человека, а умерло 13806. Это привело к естественной убыли на уровне 4602 человека. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении Иркутской области в январе-июне 2024 года, подготовленном Иркутскстатом.
— По сравнению с январем-маем 2023 года число зарегистрированных родившихся сократилось на 6,0%, а умерших возросло на 3,8%, — говорится в докладе.
Также интересно, что людей, которые расторгли свой брак, стало больше чем тех, кто официально зарегистрировал отношения со второй половинкой. Так за 2024 год было отмечено 5268 разводов, новых браков лишь 4775. А вот мигранты чаще стали покидать пределы Иркутской области. Так число прибывших людей составило 13786, а уехавших 16604. Таким образом, миграционный отток составил 2818 человек. В сравнении с прошлым годом за аналогичный период показатель держался на уровне 1039 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 11 тысяч телят родилось в Иркутской области с начала года.