Приквел «Игры престолов» не оправдал ожиданий критиков и поклонников саги

Второй сезон сериала HBO «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» — подошел к концу. Критики отметили новый сезон за отточенный монтаж, музыку Рамина Джавади и игру актеров. Но все эти достоинства отмечали и в первом сезоне. Оценка на IMDb у последнего эпизода — 6,4, тогда как финал первого сезона оценивали в 9,3, узнали «Известия».
В «Доме дракона» определенно чувствуется недостаток объемных персонажей уровня Тириона Ланнистера, но в итоге интересный и парадоксальный Отто Хайтауэр — герой в лучших традициях «Игры престолов» — в какой-то момент просто выпал из сюжета шоу. В финальной серии Хайтауэр появляется мельком, окруженный тюремными стенами.
«Финал второго сезона сериала “Дом дракона” — это эпизод, в значительной степени определяемый тем, что не происходит в его почти 70 минутах хронометража. В нем нет крупных сражений между “зелеными” и “черными” — двумя фракциями семьи Таргариенов, которые борются за Железный трон. Нет и никаких значимых смертей — в отличие от финала прошлого сезона, в котором Рейнира потеряла своего маленького сына Люцериса из-за мстительного порыва своего единокровного брата Эймонда», — пишет критик Элисон Херман из Variety.
Оторвались создатели разве что на драконах. Их действительно много, и визуально они превосходят трио предшественников. Даже принц-регент Эймонд настолько взбешен появлением нескольких новых прирученных драконов, что впадает в ярость, садится на своего Вхагара и сжигает целый город.
Несмотря на низкие оценки кинокритиков, последняя серия собрала рекордную для второго сезона аудиторию. Финал посмотрели около 9 млн зрителей на канале HBO и цифровой платформе Max. Это на 14% больше, чем в премьерный вечер второго сезона, собравший 7,8 млн зрителей. Но всё же меньше, чем аудитория финала первого сезона «Дома дракона» в 2022 году.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 7 августа, в 10:00.
Улетели, но вернутся: финал «Дома драконов» разочаровал фанатов.