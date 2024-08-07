Приквел «Игры престолов» не оправдал ожиданий критиков и поклонников саги

«Финал второго сезона сериала “Дом дракона” — это эпизод, в значительной степени определяемый тем, что не происходит в его почти 70 минутах хронометража. В нем нет крупных сражений между “зелеными” и “черными” — двумя фракциями семьи Таргариенов, которые борются за Железный трон. Нет и никаких значимых смертей — в отличие от финала прошлого сезона, в котором Рейнира потеряла своего маленького сына Люцериса из-за мстительного порыва своего единокровного брата Эймонда», — пишет критик Элисон Херман из Variety.