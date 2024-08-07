Появились кадры спасения омских туристов на Дальнем Востоке

На кадрах нескольких коротких роликов видно, что одну из девушек на носилках несут к вертолету, который должен доставить туристов в безопасное место. Обе ее ноги в районе колена зафиксированы подручными средствами. Также показана погрузка остальных участников турпохода на борт.