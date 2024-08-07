Появились кадры спасения омских туристов на Дальнем Востоке

В публикации уточняется, что группа из 11 человек вышла на маршрут примерно за неделю до инцидента, 27 июля 2024 года.
«В районе озера Верхнеирельское туристы запросили о помощи, так как одна из участников похода получила травму ноги», — поясняют спасатели.
На кадрах нескольких коротких роликов видно, что одну из девушек на носилках несут к вертолету, который должен доставить туристов в безопасное место. Обе ее ноги в районе колена зафиксированы подручными средствами. Также показана погрузка остальных участников турпохода на борт.
Обозначено, что спасатели доставили омичей в бурятский поселок Нижнеангарск, от дальнейшей помощи они отказались.
Напомним, ранее подтверждена гибель двух омичей, чей легкомоторный самолет разбился в Приморье.