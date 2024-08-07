В Братске застрелили ротвейлера, нападавшего на людей

Люди неоднократно жаловались и правоохранителям, и властям, что бойцовая собака часто одна, без хозяина, бегала по улице и, случалось, нападала на прохожих. Со слов очевидцев, известно о, как минимум, двоих покусанных — женщине и мужчине.