В Братске застрелили ротвейлера, нападавшего на людей

Как писали возмущенные жители Моргудона в городских пабликах в соцсетях, пес «терроризировал садоводство в течение всего лета».
Люди неоднократно жаловались и правоохранителям, и властям, что бойцовая собака часто одна, без хозяина, бегала по улице и, случалось, нападала на прохожих. Со слов очевидцев, известно о, как минимум, двоих покусанных — женщине и мужчине.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения невольных участников квеста, организованного хозяином ротвейлера, стало происшествие 4 августа.
Вечером во дворе дома № 161б по улице Янгеля пес напал на 40-летнего мужчину. 31-летний хозяин, сильно пьяный, не только не сделал попытки усмирить животное, но и натравил собаку на 53-летнего жильца соседнего дома.
«В связи с этим сотрудниками ОВД, в соответствии с федеральным законом “О полиции”, был произведён выстрел в животное. В настоящий момент по данному факту в отношении владельца собаки проводится проверка. Одного из потерпевших госпитализировали, второму назначено амбулаторное лечение», — прокомментировал разыгравшуюся драму заместитель начальника отдела полиции № 1 МУ МВД России «Братское» Тимур Васильев.
Братчане, комментируя инцидент в Telegram-канале «Народные новости Братска N.E.T.», пишут, что правоохранители поступили правильно, застрелив агрессивное, то есть опасное для людей, животное. А вот в том, что собака превратилась в зверя, винят ее хозяина.