Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Казахстана

Утром и днем на севере Кызылординской области ожидается шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Днем на севере области 15−20 м/с. Днем по области сильная жара 40−42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40−41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.