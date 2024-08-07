Пилотируемую космонавтику в «Роскосмосе» хотят доверить летчику Власову

«В новом штатном расписании предыдущая должность Крикалева сокращена, но создана специальная клетка под названием “Полномочный представитель”, потенциальная должность подчиняется непосредственно генеральному директору. Но Сергей Константинович, скорее всего, на нее не согласился, он и так спецпредставитель президента. До конца августа Сергей Константинович в отпуске, после чего должна случиться какая-то развилка. Либо он уходит из “Роскосмоса”, оставаясь только спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в космической сфере, либо все же вынужден будет стать полномочным представителем в “Роскосмосе”. Возможен и третий вариант: Крикалеву в корпорации предложат то, на что он согласится в соответствии с его опытом и компетенциями», — считает Дмитрий Струговец.