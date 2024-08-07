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Крымский мост утром в среду: сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом скопилось более 100 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 06:00 в очереди со стороны Тамани находятся 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сказано в сообщении.

В течение последних суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.

Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.