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В Уфе ремонтируют мост через реку Дему

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Уфе проведены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия моста через реку Дему.

Источник: Город Уфа, телеграм

Сейчас ведется ремонт деформационных швов.

Для предотвращения затруднений дорожного движения укладку верхнего слоя асфальта планируется выполнить в ночь с 8 на 9 августа.

«Всего в этом сезоне в Уфе по БКД в план работ вошли 12 участков улично-дорожной сети: на Затонском шоссе, трассе “Уфа — Шакша”, ул. Благоварской, Зорге, Кольской, Набережная реки Уфы и др. Общая протяженность составляет более 29 км, что на 21,12 км больше, чем в предыдущем году: тогда в нормативное состояние привели семь участков уфимских дорог», — отметили в муниципалитете.