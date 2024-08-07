В Уфе ремонтируют мост через реку Дему

«Всего в этом сезоне в Уфе по БКД в план работ вошли 12 участков улично-дорожной сети: на Затонском шоссе, трассе “Уфа — Шакша”, ул. Благоварской, Зорге, Кольской, Набережная реки Уфы и др. Общая протяженность составляет более 29 км, что на 21,12 км больше, чем в предыдущем году: тогда в нормативное состояние привели семь участков уфимских дорог», — отметили в муниципалитете.