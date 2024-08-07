В аэропорту Владивостока объяснили аварийную посадку самолета

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета Владивосток-Петропавловск-Камчатский «Уральских авиалиний» в аэропорту Владивостока стал сигнал неисправности одной из гидросистем, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта со ссылкой на информацию авиакомпании.
«Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока», — сообщили журналистам в пресс-служба аэропорта Владивостока.
Там отметили, что в настоящее время на месте работают технические специалисты авиакомпании. На борту были 162 пассажира, они размещены в терминале аэропорта, с ними работают представители авиакомпании.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании «Уральские авиалинии», по технических причинам совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.