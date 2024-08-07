Общественники провели инспекцию дороги на одной из улиц в Хабаровске

— Мы всегда открыты для обсуждений. При обращении жителей и активистов в наше управление мы примем их предложения к рассмотрению. Пообещаю, что переход в районе школы будет установлен, и, конечно, разместим соответствующие знаки. Работы на этом участке еще ведутся: пока мы сделали только дорогу и тротуары. Вопрос об установке «лежачего полицейского» будет решен совместно с ГИБДД по правилам дорожного движения, — заявил заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александр Лютов.