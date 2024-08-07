Общественники провели инспекцию дороги на одной из улиц в Хабаровске

Общественники провели инспекцию дороги на улице Архангельской в Хабаровске, отремонтированной в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». После того, как трасса, раньше напоминавшая «руины», была приведена в нормативное состояние, движение на ней стало более интенсивным. Однако в ходе осмотра обновленной дороги у наблюдателей возникли еще предложения для того, чтобы сделать движение пешеходов на этом участке более безопасным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на мэрию Хабаровска.
В ходе проверки общественные активисты подчеркнули важность установки знаков ограничения скорости и пешеходных переходов. По их мнению, этот отрезок дороги нуждается в дополнительных мерах безопасности, таких как установление «лежачих полицейских» и видеокамер, особенно учитывая близость школы и детского сада.
— Ранее эта дорога была в крайне плохом состоянии, из-за чего поступало много жалоб от жителей. Сейчас её отремонтировали, и она стала хорошей, но это привело к усилению трафика. В настоящее время мы сотрудничаем с властями города для установки здесь знаков ограничения скорости и пешеходных переходов, — отметил общественный активист Сергей Бочкарев.
Городская администрация заверила, что готова к сотрудничеству и рассмотрит все предложения активистов. Переход в районе школы будет оборудован, а вопрос об установке «лежачего полицейского» будет обсуждаться совместно с ГИБДД.
— Мы всегда открыты для обсуждений. При обращении жителей и активистов в наше управление мы примем их предложения к рассмотрению. Пообещаю, что переход в районе школы будет установлен, и, конечно, разместим соответствующие знаки. Работы на этом участке еще ведутся: пока мы сделали только дорогу и тротуары. Вопрос об установке «лежачего полицейского» будет решен совместно с ГИБДД по правилам дорожного движения, — заявил заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александр Лютов.
Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется ремонт 33 участков улично-дорожной сети города, на что выделено около 1,4 млрд рублей.