В ФАС рассказали, почему в Иркутске дорогой бензин

«Эта проблема — многоплановая. Её причина — рост оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Дело ещё и в том, что большую часть бензина три из четырёх сетей приобретают не на Ангарском НПЗ, мощностей которого на это просто не хватит, а в Ачинске и Омске. То есть топливо необходимо доставить из западных регионов, однако Восточный полигон РЖД перегружен. Да и на цене это сказывается», — отметил Александр Кулиш.