В ФАС рассказали, почему в Иркутске дорогой бензин

В Иркутске снова бешеными темпами растёт стоимость бензина. В региональном Управлении федеральной антимонопольной службы провели проверку и рассказали, почему так происходит. Подробности в материале irk.aif.ru.
Деньги утекают сквозь бензобак
«Очень дорого стало ездить, — возмущается иркутянин Степан Кустов. — Год назад на две тысячи я полный бак заливал, а сейчас только на 70−80% хватает. Особенно резко цены стали расти с весны».
Подтверждает наблюдения Степана и статистика: Если в начале года в четырёх основных заправочных сетях города самый популярный бензин Аи-95 стоил 53,9 рубля за литр, то после нескольких повышений, по данным сайта azsprice.ru, литр «девяносто пятого» в зависимости от АЗС обойдётся уже от 56,55 до 57,45 рубля. То есть с начала года он подорожал на 5−7%.
Это повышение ощутят на себе не только автомобилисты, но и «пешеходы»: следом за бензином и дизельным топливом растут в цене товары, которые доставляют в магазины, а часто и перевозят между городами на автомобилях. Дорожающая «горючка» толкает вверх цены на проезд в автобусе. В удалённых посёлках от дизельного топлива зависит работа местных электростанций. В общем, повышение довольно чувствительное.
«Рост цен на бензин вызывает у людей беспокойство, и это понятно, — комментирует руководитель УФАС по Иркутской области Александр Кулиш. — Но государство цены не устанавливает, в наших полномочиях только следить, чтобы не было сговора между поставщиками ради искусственного завышения. С начала года мы провели три проверки: две в Братске и одну в Иркутске».
Нарушений не нашли, хотя методики, которые позволяют это делать, у антимонопольщиков есть. Например, недавно сговор обнаружили их коллеги в Туве.
Кроме того, ФАС мониторит цены на автозаправках в еженедельном режиме. По словам руководителя, сети заправочных станций, наоборот, сдерживают повышение розничных цен себе в убыток.
«Эта проблема — многоплановая. Её причина — рост оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Дело ещё и в том, что большую часть бензина три из четырёх сетей приобретают не на Ангарском НПЗ, мощностей которого на это просто не хватит, а в Ачинске и Омске. То есть топливо необходимо доставить из западных регионов, однако Восточный полигон РЖД перегружен. Да и на цене это сказывается», — отметил Александр Кулиш.
Что делать?
Как рассказал представитель ФАС, междведомственная рабочая группа при участии Минэкономразвития Приангарья обсуждала ситуацию. Власти региона будут просить правительство РФ субсидировать поставки бензина в Иркутскую область и повысить приоритет этих грузов при перевозке по железной дороге.
«Эти меры должны повлиять на стабилизацию ситуации, — считает Александр Кулиш. — Тем более что до октября запрещено вывозить бензин из страны, а после этого потребление горючего снизится. Сейчас пиковый период, связанный с тем, что агропредприятия и дачники собирают урожай».
Упадут ли цены на заправках? Покажет время, но верится в это с трудом. Пока же автомобилистам придётся раскошеливаться или чаще ходить пешком. Оно и дешевле, и для здоровья полезнее.
КСТАТИ
В сентябре и октябре 2023 года ФАС тоже проводила проверки в сетях АЗС в связи с резким подорожанием бензина. Причиной и тогда стала цена на бирже, нарушений не нашли. Но во втором случае после проверок в двух заправочных сетях цены упали на 1,5 — 2 рубля.