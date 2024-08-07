Власти прокомментировали отсутствие автобуса в деревнях под Пермью

Жители деревень обратились в прокуратуру. Надзорный орган через суд обязал администрацию Пермского муниципального округа организовать работу общественного транспорта. Но автобуса нет до сих пор. Люди вынуждены ловить попутки, ходить пешком по несколько километров, чтобы уехать на работу в Пермь или, к примеру, в больницу.