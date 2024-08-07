Власти прокомментировали отсутствие автобуса в деревнях под Пермью

Власти прокомментировали perm.aif.ru отсутствие автобуса в нескольких деревнях под Пермью.
Речь о населённых пунктах Кеты, Болдино, Чуваки, Полюдово и Дикая Гарь. Около двух лет назад в этом направлении запустили автобус № 110. На нём люди могли добраться до Перми. Однако маршрут не проработал и года.
Жители деревень обратились в прокуратуру. Надзорный орган через суд обязал администрацию Пермского муниципального округа организовать работу общественного транспорта. Но автобуса нет до сих пор. Люди вынуждены ловить попутки, ходить пешком по несколько километров, чтобы уехать на работу в Пермь или, к примеру, в больницу.
В администрации округа сообщили, что маршрут убыточный, потому предприниматели не хотят работать на нём. Было объявлено два конкурса по определению перевозчика, но никто не заявился, сообщили местные власти.
«Прорабатываем варианты решения проблемы. Понимая, что без дотаций не обойтись, будем рассматривать этот вопрос при планировании бюджета», — говорят в администрации.