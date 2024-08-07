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Два лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

С пламенем боролось 357 специалистов.

Источник: Комсомольская правда

6 августа в лесном фонде потушили два ранее обнаруженных лесных пожара на площади 285 гектара в Киренском районе. Все еще борьбу с огнем ведут в Ольхонском, Катангском, Мамско-Чуйском и Киренском районах. На площади 149 гектаров зверствует четыре пожара. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— Вновь зарегистрировано 6 августа и действуют три лесных пожара в Киренском районе на общей площади 14 гектаров. На утро 7 августа в действующем состоянии перешли 11 обнаруженных накануне в лесном фонде пожаров на площади 427 гектаров: девять — в Катангском районе, по одному — в Киренском и Мамско-Чуйском, — рассказали в пресс-службе правительства.

6 августа с пламенем боролись 357 специалистов с помощью 41 единицы техники. За лесопожарной обстановкой наблюдали сверху на шести самолета Ан-2 и девяти легкомоторных самолетах. С помощью двух вертолетов Ми-8 личный состав перемещался в необходимую точку. Общий налет воздушных судов составил 84 часа 15 минут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на укрепление берега Ангары в Боханском районе будет выделено 22 миллиона.