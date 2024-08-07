Два лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

6 августа в лесном фонде потушили два ранее обнаруженных лесных пожара на площади 285 гектара в Киренском районе. Все еще борьбу с огнем ведут в Ольхонском, Катангском, Мамско-Чуйском и Киренском районах. На площади 149 гектаров зверствует четыре пожара. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.