Два лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

6 августа в лесном фонде потушили два ранее обнаруженных лесных пожара на площади 285 гектара в Киренском районе. Все еще борьбу с огнем ведут в Ольхонском, Катангском, Мамско-Чуйском и Киренском районах. На площади 149 гектаров зверствует четыре пожара. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Вновь зарегистрировано 6 августа и действуют три лесных пожара в Киренском районе на общей площади 14 гектаров. На утро 7 августа в действующем состоянии перешли 11 обнаруженных накануне в лесном фонде пожаров на площади 427 гектаров: девять — в Катангском районе, по одному — в Киренском и Мамско-Чуйском, — рассказали в пресс-службе правительства.
6 августа с пламенем боролись 357 специалистов с помощью 41 единицы техники. За лесопожарной обстановкой наблюдали сверху на шести самолета Ан-2 и девяти легкомоторных самолетах. С помощью двух вертолетов Ми-8 личный состав перемещался в необходимую точку. Общий налет воздушных судов составил 84 часа 15 минут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на укрепление берега Ангары в Боханском районе будет выделено 22 миллиона.