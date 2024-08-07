Стало известно, как поменялось мнение новосибирцев о рабочих профессиях

Вместе с тем 53% опрошенных считают, что негативное отношение к рабочим профессиям связано с предвзятостью общества. Эти данные подчёркивают необходимость дальнейших изменений в восприятии рабочих специальностей и их роли в современном обществе.



Важно, что в целом изменение условий труда для рабочих не проходит незамеченным: 41% жителей Новосибирской области уверены, что сегодня трудиться на производстве гораздо комфортнее, чем десять лет назад. Противоположной точки зрения придерживаются 34% респондентов. Остальные 25% полагают, что принципиальных перемен здесь не произошло.