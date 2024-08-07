Стало известно, как поменялось мнение новосибирцев о рабочих профессиях

Новосибирск, 7 августа 2024 года. В последние годы в Новосибирской области произошли изменения в восприятии рабочих профессий. Согласно результатам нового опроса, проведённого компанией ROCKWOOL и платформой HeadHunter, 45% жителей региона уверены, что престиж квалифицированных рабочих вырос за последние десять лет.
Однако только 18% респондентов считают рабочие специальности наиболее престижными в стране.
Самую высокую оценку получают профессии, связанные с информационными технологиями: 57% опрошенных выбрали IT-специалистов как наиболее престижных. На втором месте по престижности находятся инженеры и учёные, которых отметили 39% респондентов. Рабочие профессии занимают среднюю позицию: их престиж признали только 18% участников опроса. Врачи и медсёстры получили 16% голосов, творческие профессии — также 16%, а офисные сотрудники — всего 5%.
Интересно, что в Сибири рабочие профессии ценятся выше, чем в других регионах России. В частности, 19% сибиряков считают квалифицированный труд статусным, тогда как в Москве этот показатель составляет лишь 9%.
Ирина Лиманова, директор по персоналу компании ROCKWOOL, объясняет это изменение восприятия тем, что в последние годы производственный сектор активно развивается. По её словам, найти квалифицированного рабочего, такого как фрезеровщик или токарь, стало сложнее, чем менеджера. Она отмечает, что ранее условия труда для рабочих и офисных сотрудников значительно различались, что способствовало формированию негативного стереотипа о рабочих профессиях.
Среди рабочих специальностей в Новосибирской области наибольшую престижность имеют сервисные инженеры (43%), операторы станков с ЧПУ (32%), геодезисты (23%), сварщики (20%) и мастера по ремонту оборудования (14%).
Несмотря на то что мнение о престижности рабочих профессий остаётся смешанным, 45% респондентов отмечают положительные изменения в отношении к ним за последнее десятилетие. 32% участников опроса не заметили изменений, а 23% считают, что статус рабочих профессий снизился.
Среди тех, кто видит рост престижа рабочих специальностей, 56% связывают это с необходимостью таких специалистов на рынке труда. 43% указывают на высокий спрос и количество вакансий, а 37% отмечают рост заработных плат. Также важным фактором стали возможности для профессионального и финансового роста (30%) и самореализации (27%).
Тем не менее 72% тех, кто считает рабочие профессии менее престижными, указывают на низкий уровень оплаты труда как основную причину. Другими факторами являются тяжёлые условия труда (58%) и популяризация лёгкого заработка в интернете (56%). Также многие скептики выражают мнение о недостатке карьерных перспектив (47%) и негативном образе рабочего, создаваемом СМИ (31%).
Вместе с тем 53% опрошенных считают, что негативное отношение к рабочим профессиям связано с предвзятостью общества. Эти данные подчёркивают необходимость дальнейших изменений в восприятии рабочих специальностей и их роли в современном обществе.
Важно, что в целом изменение условий труда для рабочих не проходит незамеченным: 41% жителей Новосибирской области уверены, что сегодня трудиться на производстве гораздо комфортнее, чем десять лет назад. Противоположной точки зрения придерживаются 34% респондентов. Остальные 25% полагают, что принципиальных перемен здесь не произошло.