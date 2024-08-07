Как собрать ребенка в школу и сэкономить: советы родителей из Хабаровска

— В старших классах с девочкой будет сложнее, она непременно будет хотеть модную сумку. Потом, возможно, вернется к рюкзакам. Но сейчас не об этом, ведь характер у подростков разный. Если вам предстоит покупка портфеля для школьника младших классов, то лучше не берите ребенка с собой в магазин! Это позволит вам выбрать действительно хороший качественный рюкзак, который он сможет использовать несколько лет. А чтобы ребенок остался доволен, можно сфотографировать несколько портфелей, которые точно придутся ему не по вкусу, и объяснить, мол, выбор в этом году только такой. Кому-то покажется это несправедливым по отношению к школьнику. Вспомните, как часто у детей меняется предпочтения в мультфильмах. Сегодня он выберет тряпочную вещь с супергероем, а завтра с котенком. Поэтому лучше такой важный предмет приобрести без ребенка. К тому же вы сможете выбрать качественное и то, что будет держать спину, а не заставлять его сутулится, — высказала свое мнение Елена, хабаровчанка.