Как собрать ребенка в школу и сэкономить: советы родителей из Хабаровска

Наступил август, последний месяц лета. Пока детвора продолжает наслаждаться теплыми днями, гуляя со своими друзьями, родители начинают или уже покупают школьные вещи, ведь не за горами Первое сентября.
Мы недавно писали о ценах на школьную форму в Хабаровске. Вместе с ней необходимо приобрести различную канцелярию, спортивную одежду, рюкзак и прочее. С одной стороны, это кажется мелочью, но с другой, если все сложить вместе, выходит внушительная сумма.
И довольно часто родителей интересует — возможно ли здесь сэкономить? Конечно, для ребенка хочется приобрести все самое лучшее. Но сделать это можно даже во время экономии.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
Как рассказывают опытные родители, если ваш ребенок не первоклассник, то сначала лучше провести ревизию шкафов. Возможно, осталась неиспользованная канцелярия, а портфель еще в хорошем состоянии. К слову, рюкзак лучше покупать сразу на несколько лет. По крайне мере так считает Елена, мама двух дочерей.
— В старших классах с девочкой будет сложнее, она непременно будет хотеть модную сумку. Потом, возможно, вернется к рюкзакам. Но сейчас не об этом, ведь характер у подростков разный. Если вам предстоит покупка портфеля для школьника младших классов, то лучше не берите ребенка с собой в магазин! Это позволит вам выбрать действительно хороший качественный рюкзак, который он сможет использовать несколько лет. А чтобы ребенок остался доволен, можно сфотографировать несколько портфелей, которые точно придутся ему не по вкусу, и объяснить, мол, выбор в этом году только такой. Кому-то покажется это несправедливым по отношению к школьнику. Вспомните, как часто у детей меняется предпочтения в мультфильмах. Сегодня он выберет тряпочную вещь с супергероем, а завтра с котенком. Поэтому лучше такой важный предмет приобрести без ребенка. К тому же вы сможете выбрать качественное и то, что будет держать спину, а не заставлять его сутулится, — высказала свое мнение Елена, хабаровчанка.
Вернемся к общим покупкам. Итак, ревизия в шкафах проведена, и теперь можно составить список покупок. Это относится и к родителям малышей, которые первый раз собираются в школу. Список поможет избежать лишних трат и ничего при этом не забыть. Кстати, такие списки обычно выдают в школе. И не стесняйтесь просить советов у опытных родителей! Они точно смогут посоветовать, где приобрести хорошие недорогие товары.
МАРКЕТПЛЕЙСЫ ИЛИ КУПИМ ЗАРАНЕЕ?
Основной ажиотаж школьных покупок стартует в августе. Всевозможная канцелярия появляется даже в супермаркетах, не говоря о рынках и иных торговых точках. И первая хитрость в экономии — это купить все заранее.
— Делать покупки не в сезон — это первое правило экономии. Касается это и школьной формы, ведь учреждения не могут требовать приобретать форму только у одного производителя, это не законно. Главное, чтобы одежда соответствовала уставу школы. Поэтому найти форму можно даже весной, главное немного на вырост взять. И переживать не стоит, если ребенок не дорастет, ее можно ушить. Касается это, на самом деле, всех вещей. Я в июле приобрела своему сыну лыжный костюм для того, чтобы гулял зимой. В холодное время года эта одежда вырастет в цене вдвое, — поделилась Анастасия, жительница Хабаровска.
Еще один способ сэкономить — это распродажа на маркетплейсах. Конечно, такой подход тоже может вызвать траты, ведь ребенку могут понравиться «именно эти тетради с любимым героем». Но выбор все же остается огромным, и всевозможные скидки никто не отменял. Но не забудьте проверить действительно ли товар дешевле, чем в магазинах.
— Еще одно правило — никогда не покупайте все и сразу! Желание закупиться на год вперед может сыграть с вами злую шутку, и дорогой картон или циркуль может не пригодится, так как отменят чернение или урок технологий. Если переживаете, можно приобрести максимально дешевые товары, и если все стабильно, то только тогда брать уже хорошее, качественное. Конечно, это не касается ручек и карандашей, тут всегда нужно брать хорошее, — считает Елена, мама двух дочерей.
ОПТОВЫЕ ЗАКАЗЫ И ПОМОЩЬ ДРУГИХ РОДИТЕЛЕЙ
Общаться с другими родителями школьников полезно. Например, с помощью родительского чата можно предложить совместно приобрести рабочие тетради (если не хотите их печатать).
— Оптовые заказы у производителей — самый выгодный вариант, недели приобретать все эти тетради самостоятельно. Вплоть до девятого класса мы кооперировались с родителями и делали общий заказ всех этих тетрадей. Я сравнивала с ценами в магазинах, экономия достигала даже 50%. И у ребенка все новое, и мама сэкономила, все довольны, — рассказала Александра, мама студента.
Еще один способ экономии — обратиться к сайтам бесплатных объявлений. Бывает такое, что тетрадь, одежда или канцелярия не пригодились прежним владельцам, и они абсолютно новое выставляют на продажу. Также можете поступать и вы, ведь не всегда все пригождается, как бы вы не старались. Только согласуйте продажу с ребенком, чтобы случайно не продать то, что ему нравится. И помните о мошенниках — не сообщайте данные своей банковской карты, и не оплачивайте покупку, пока не получите товар.