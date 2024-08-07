Из-за ночного забега в Ростове ограничат движение машин

В субботу, 10 августа, с 20:00 до 23:00 будут поэтапно останавливать движение автомобилей по маршруту: гребной канал «Дон» — улица Бориса Слюсаря — разворот напротив стадиона «Ростов Арена» — улица Бориса Слюсаря в сторону ТРЦ «Мегамаг» — разворот в районе строения № 1 г на Пойменной — улица Бориса Слюсаря — гребной канал «Дон».