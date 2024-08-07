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Из-за ночного забега в Ростове ограничат движение машин

Изменения будут недалеко от стадиона «Ростов Арена».

Из-за проведения легкоатлетического ночного забега «Не спать!» в Ростове-на-Дону ограничат движение машин. Об ограничениях рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации движения.

В субботу, 10 августа, с 20:00 до 23:00 будут поэтапно останавливать движение автомобилей по маршруту: гребной канал «Дон» — улица Бориса Слюсаря — разворот напротив стадиона «Ростов Арена» — улица Бориса Слюсаря в сторону ТРЦ «Мегамаг» — разворот в районе строения № 1 г на Пойменной — улица Бориса Слюсаря — гребной канал «Дон».

Организаторы обещают сцену с диджеем, пять зон поддержки на дистанции. Забеги начнутся с 20.00. Площадки завершат свою работу в полночь.