Новые правила для автобусов разъяснили в МВД

«Превышение им скорости движения всегда влечет тяжкие последствия, именно поэтому в отношении них были приняты меры ограничения скорости в населенных пунктах до 50 километров в час. Эти поправки прошли общественное обсуждение, а именно проект приказа был опубликован на портале “Открытые НПА” в период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. По результатам публичных обсуждений поступили порядка 100 предложений, которые были учтены министерством. О данных поправках были даны разъяснения во всех средствах массовой информации, в информагентствах, на телеканалах и в социальных сетях. Уважаемые участники дорожного движения! Еще раз просим вас соблюдать правила дорожного движения!» — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.