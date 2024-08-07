Неизвестные выкидывают в мусорки останки крупного рогатого скота в Иркутска-2

В Ленинском округе Иркутска-2 неизвестные по ночам скидывают в контейнеры для твердых коммунальных отходов черные полиэтиленовые пакеты. На утро в них обнаружили останки крупного рогатого скота. Подобное происходит уже не в первый раз. Нарушители скидывали трупы 23 и 30 июля, а также 5 августа по адресам Новаторов, 14 и Авиастроителей, 28а. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.