Неизвестные выкидывают в мусорки останки крупного рогатого скота в Иркутска-2

В Ленинском округе Иркутска-2 неизвестные по ночам скидывают в контейнеры для твердых коммунальных отходов черные полиэтиленовые пакеты. На утро в них обнаружили останки крупного рогатого скота. Подобное происходит уже не в первый раз. Нарушители скидывали трупы 23 и 30 июля, а также 5 августа по адресам Новаторов, 14 и Авиастроителей, 28а. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Жителям прилегающих территорий это создает дискомфорт. Они сообщают об отсутствии свободного места для сброса ТКО и неприятном запахе. По данным фактам нами написано заявление в полицию, — отметили специалисты отдела санитарного состояния администрации города.
Подрядная организация насчитала около 300 кг останков. Сейчас все трупы сожгли, а места в которых они хранились, обработали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11 контейнерных площадок обустроили в Ленинском районе Иркутска.