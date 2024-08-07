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Приставы заставили новосибирца снести гараж, построенный на чужой территории

Судебные приставы вмешались в ситуацию с незаконно построенным зданием гаража в Дзержинском районе Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

Часть здания гаража заходила на территорию соседа, который был против самовольного захвата его собственности. Мужчина решил добиваться справедливости через суд, который в последствии удовлетворил иск потерпевшего.

Строитель не спешил исполнять решение суда и убирать постройку с чужой территории, тогда в дело пришлось вмешаться судебным приставам. Мужчине выписали несколько административных штрафов, а также постановление о взыскании исполнительского сбора.

Такие меры смогли повлиять на новосибирца — незаконное здание гаража уже демонтируется.

Ранее МК в Новосибирске писал, что в Новосибирске сократилось количество демонтированных гаражей из-за самовывоза.