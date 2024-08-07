Приставы заставили новосибирца снести гараж, построенный на чужой территории

Часть здания гаража заходила на территорию соседа, который был против самовольного захвата его собственности. Мужчина решил добиваться справедливости через суд, который в последствии удовлетворил иск потерпевшего.
Строитель не спешил исполнять решение суда и убирать постройку с чужой территории, тогда в дело пришлось вмешаться судебным приставам. Мужчине выписали несколько административных штрафов, а также постановление о взыскании исполнительского сбора.
Такие меры смогли повлиять на новосибирца — незаконное здание гаража уже демонтируется.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в Новосибирске сократилось количество демонтированных гаражей из-за самовывоза.