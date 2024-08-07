Три десятка улиц Севастополя в среду останутся без света

По данным предприятия, с 8:30 до 17:30 отключение электроэнергии произойдет по улицам Крайняя 2−12, 3−9, Восточная 18-А, 2/1, 2, Тульская, 15-Б.
С 9:00 до пяти часов вечера полуторачасовые отключения возможны по улицам Каменная 266, 2-я Караньская 18/1, 15/2, 15/1-А, Новоземельная 88−90, 99-А, 25, 73, 99−101, 5 км Балаклавского шоссе 42, Пехотная 30, Сельская 4-Б/2, 2-Б, 8-Б, 2-А, 14-А, 26/2, 2, 26-А, 20, 26−28, 36- 40, 15-А, 11/8, 13-А, 4-А/3, Камышовое шоссе 1-Д, Еловая 8-А, 8−10, 2-А, 2-Б, 3−9, Лесоводов, 2−10, 11/8, 5, Подлесная1−27, Дубравная 11, 24−26, 19-Д, 19, Романтиков 1−15, 2−22, Липранди 2−4, 5−23, Рыбальченко 2−18, Марсовая 1−25, 2−18, Бертье-Делегарда 2−4,10, 9-А/2, 9, Славянская 38−50, 3−39, 22, 26, 2463, Аллея Астапова 4−40, 1−35, 28-А, Земляничная 24-А, 14-А, 14−20, 26−30, Аланская 25, 33−39, 45−47, 51, Генерала Витмера17, 25, Невская 4-А, 34-Б, 42-А, 38-А, 2−48,19−27, Василия Жукова18-А, 14−22,13-А, 11-Б, 11-Б/1, 11-В, 11-Б/2, 1, Снайперская 16-Б/1, 16-А, 12-Б, 12-А, 14-В, 16, 9-А, 9-Б, 7- 9, 839, Скальная 2−12,1−9.
В это же время отключений пройдут в переулках 2-й Извилистом 8, Хризантем 3−5, в проездах Вербеновом 2−36, 1−15, 23, Лавандовом 15−19, 2−14, 1−9, 2−6, Розовом 1-А, 7-А/2, 1−13, Невском 8, 7−15, по Парижскому бульвару 16, 9−15, на территории садового товарищества «Корабел» 287, 1042, частично в поселке Солнечном и в селе Андреевка.