Три десятка улиц Севастополя в среду останутся без света

В это же время отключений пройдут в переулках 2-й Извилистом 8, Хризантем 3−5, в проездах Вербеновом 2−36, 1−15, 23, Лавандовом 15−19, 2−14, 1−9, 2−6, Розовом 1-А, 7-А/2, 1−13, Невском 8, 7−15, по Парижскому бульвару 16, 9−15, на территории садового товарищества «Корабел» 287, 1042, частично в поселке Солнечном и в селе Андреевка.