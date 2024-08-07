Десятки домов в Омске останутся без холодной воды на сутки

Десятки домов в Старом Кировске останутся без холодной воды на сутки. Более сотни домов будут переведены на пониженное давление. С 03:00 до 24:00 часов 12 августа холодной воды не будет в следующих домах:
8-й Семиреченский пер. 1;
Ул. Мельничная, 87А, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1,87/4,89/1,89А, 89, 89Б, 89/5, 89/6, 91,122,124;
Ул. 2-я Казахстанская 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2.
На пониженное давление (до 1,5 атм) будут переведены дома, расположенные по следующим адресам:
Ул. Мельничная;
Ул. 1-я, 2-я, 3-я Казахстанская;
Ул. Перова;
Ул. Менжинского;
Ул. Можайского;
п. Мелиораторов;
п. Троицкое;
Ул. 1−3-я Курганские;
Ул. 1,2-я Читинская;
Ул. 1,2,3,4 Молдавская.
Машина с питьевой водой с 10:00 до 20:00 часов будет работать у дома ул. Мельничная 87/1.
Кстати, завтра, 8 августа, с отсутствием холодной воды столкнется часть жителей Октябрьского округа.