В Хабаровском крае с 8 августа закрывают погранпереход Покровка — Жаохэ

Из-за обильных осадков в Приморском крае и китайской провинции Хэйлунцзян начался подъем уровня воды в реке Уссури, которая уже начала подтапливать пограничный пункт пропуска со стороны Жаохэ. В связи с этим его работа будет приостановлена на неопределенный срок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».