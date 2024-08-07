В Хабаровском крае с 8 августа закрывают погранпереход Покровка — Жаохэ

Из-за обильных осадков в Приморском крае и китайской провинции Хэйлунцзян начался подъем уровня воды в реке Уссури, которая уже начала подтапливать пограничный пункт пропуска со стороны Жаохэ. В связи с этим его работа будет приостановлена на неопределенный срок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Властями порта Жаохэ принято решение о прекращении движения через государственную границу, соответствующее распоряжение было подписано сегодня руководством китайского порта.
Корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» эту же информацию подтвердили в Хабаровской таможне. Переход вновь возобновит работу, когда паводковая обстановка на Уссури стабилизируется, однако на ближайшие дни гидрологи прогнозируют подъем воды.
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Напомним, в этом году из-за паводка на Уссури переход Покровка — Жаохэ закрывается уже во второй раз. Ранее его работа была приостановлена в период с 25 июня по 13 июля.