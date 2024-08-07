Улица в Хабаровске увековечит память командира «Альфы» Виталия Бубенина

Виталий Дмитриевич Бубенин много лет жил в Хабаровске. В 1957 году окончил Хабаровское техническое училище № 2 и работал на заводе «Дальэнергомаш». В 1969 году он участвовал в событиях на острове Даманский, был неоднократно ранен, но не оставил свои войска. За героизм и умелое проведение операции по охране границы СССР, указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1969 года, Виталию Бубенину было присвоено звание Героя Советского Союза с орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Напомним, что в Хабаровске также именем Виталия Бубенина названа школа № 33.