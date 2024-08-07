Аферистка меняла настоящие деньги пенсионеров на фальшивые в Черемхово

Неделю назад от действий аферистки пострадал 73-летний местный житель. Обманщица пришла к мужчине домой и представилась знакомой его дочери, после чего попросила разменять две тысячи рублей, чтобы вернуть долг. Житель Черемхово завел женщину в дом и ушел за кошельком, а по приходу попросил отсчитать необходимую ей сумму. Афериста не стала упускать возможности и отдала потерпевшему фальшивые две тысячи людей, а также прихватила с собой семь тысяч. Обманутый заметил пропажу только после того, как женщина покинула дом.