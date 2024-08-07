Аферистка меняла настоящие деньги пенсионеров на фальшивые в Черемхово

В Черемхово полицейские задержали мошенницу, которая оставляла пенсионерам «Билеты банка приколов» вместо настоящих денег. 32-летняя женщина заявлялась домой к пожилым людям и говорила, что она знакомая их детей и хочет, чтобы вернуть денежный долг. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Неделю назад от действий аферистки пострадал 73-летний местный житель. Обманщица пришла к мужчине домой и представилась знакомой его дочери, после чего попросила разменять две тысячи рублей, чтобы вернуть долг. Житель Черемхово завел женщину в дом и ушел за кошельком, а по приходу попросил отсчитать необходимую ей сумму. Афериста не стала упускать возможности и отдала потерпевшему фальшивые две тысячи людей, а также прихватила с собой семь тысяч. Обманутый заметил пропажу только после того, как женщина покинула дом.
— С аналогичной схемой хищения столкнулись еще две местные жительницы в возрасте 77 и 71 лет. В последнем случае, когда пожилая женщина достала свои сбережения, гостья вырвала у неё деньги и убежала. Потерпевшая лишилась 36 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Работникам уголовного розыска удалось установить личность женщины. Оказалось, что ранее она уже была судима. Свою вину нарушительница признала. На нее завели уголовное дело, сейчас проводится расследование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники под видом благотворительности похищают деньги у участников СВО в Иркутской области.