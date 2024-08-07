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Новосибирцев напугала пустая лодка с детскими вещами на пляже «Звезда»

Жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожало, и инцидент завершился благополучно.

Источник: МАСС

На пляже «Звезда» в Новосибирске произошел инцидент, который вызвал беспокойство у отдыхающих. К берегу водохранилища прибила пустая лодка-каяк, внутри которой находились детские вещи и игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе спасательной службы МАСС.

6 августа спасатели получили сообщение о странной находке. В ходе поисковых работ по береговой линии и акватории не удалось установить владельцев лодки. Однако вскоре хозяева каяка сами вышли на связь и пояснили, что лодка была плохо привязана.

Жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожало, и инцидент завершился благополучно.