Новосибирцев напугала пустая лодка с детскими вещами на пляже «Звезда»

На пляже «Звезда» в Новосибирске произошел инцидент, который вызвал беспокойство у отдыхающих. К берегу водохранилища прибила пустая лодка-каяк, внутри которой находились детские вещи и игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе спасательной службы МАСС.
6 августа спасатели получили сообщение о странной находке. В ходе поисковых работ по береговой линии и акватории не удалось установить владельцев лодки. Однако вскоре хозяева каяка сами вышли на связь и пояснили, что лодка была плохо привязана.
Жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожало, и инцидент завершился благополучно.