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В Хабаровске продолжается акция «Бесплатная пересадка»

В Хабаровске продолжается акция «Бесплатная пересадка», направленная на улучшение доступности общественного транспорта для жителей.

Источник: РИА "Новости"

Эта инициатива позволяет пассажирам легко перемещаться по городу, не беспокоясь о дополнительных расходах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На остановке «Железнодорожного вокзала» в течение двух часов можно совершать пересадку совершенно бесплатно. Если вы передвигаетесь на троллейбусах № 2 или № 3 и хотите пересесть на трамваи № 1, № 2 или № 5 (или наоборот), это возможно без дополнительной платы.

Важно лишь помнить, что после пересадки нужно показать кондуктору чек об оплате проезда, который был получен у предыдущего водителя, будь то трамвай или троллейбус. Администрация Хабаровска подчеркивает, что кондукторы и водители тщательно проверят чек: подтвердят его актуальность, дату и время первой поездки, а затем предоставят билет на проезд в новом транспортном средстве. На автобусы данная акция не распространяется.