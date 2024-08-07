В Хабаровске продолжается акция «Бесплатная пересадка»

Важно лишь помнить, что после пересадки нужно показать кондуктору чек об оплате проезда, который был получен у предыдущего водителя, будь то трамвай или троллейбус. Администрация Хабаровска подчеркивает, что кондукторы и водители тщательно проверят чек: подтвердят его актуальность, дату и время первой поездки, а затем предоставят билет на проезд в новом транспортном средстве. На автобусы данная акция не распространяется.