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Хоценко сообщил, что 79 молодых аграриев получили подъемные выплаты до 500 тысяч

Размер единовременной выплаты зависит от образования молодых специалистов.
Источник: Комсомольская правда

В Омской области 79 молодых специалистов сельского хозяйства получили единовременные выплаты в размере 300 и 500 тысяч рублей. Общий объем, предоставленной материальной поддержки, составил 35,3 млн рублей.

Данная мера государственной поддержки должна помочь привлечь и закрепить молодых специалистов в сфере сельского хозяйства, а также повысить уровень образования работников отрасли.

«Поддерживаем молодых специалистов, которые работают в сельском хозяйстве. Единовременную выплату получили уже 79 человек и выплаты продолжаются. Специалисты с высшим образованием получают соцподдержку в размере 500 тысяч рублей, а специалисты со средним профессиональным образованием — 300 тысяч рублей», — рассказал Виталий Хоценко.

Выплаты могут получить молодые специалисты в возрасте до 35 лет, которые трудоустроенные на сельхозпредприятиях региона. Необходимые условия — наличие заключенного трудового договора с сельхозпроизводителем.

Подать заявление в минсельхоз Омской области на получение выплаты можно в течение трех лет со дня получения документа об образовании и о квалификации. Для получения поддержки специалист должен продолжать работать в сельском хозяйстве не менее 3 лет.