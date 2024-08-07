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Новый автобусный маршрут появится в Астане

В ближайшее дни в столице запустят еще один новый маршрут № 62, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили 7 августа 2024 года в City Transportation Systems, маршрут свяжет микрорайоны «Үркер» и «Отау». Охватит такие основные точки, как ТРЦ «Сарыарка», мечеть «Хазрет Султан», № 2 детская городская больница.

«Для обслуживания маршрута выделено 15 автобусов, интервал движения составит 11−20 минут. Дату запуска и схему движения маршрута сообщим дополнительно», — отметили в CTS.

Это восьмой по счету новый маршрут запущенный в этом году. До этого на линию выехали маршруты № 42, № 55, № 58, № 63, № 201, № 202, № 203. Отметим, что три последних маршрута — ночные.