Жаркие выходные ожидаются в Приморье

В воскресенье чаще всего ожидается облачная погода и сильный юго-восточный ветер. Ночью температура опустится до +18…+20 °С, а днем поднимется лишь до +20…+23 °С. В пригороде погода будет более благоприятной: с прояснениями, ветер слабее, температура выше.