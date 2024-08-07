Жаркие выходные ожидаются в Приморье

В предстоящие выходные, 10 и 11 августа, в Приморье обойдется без осадков. Причиной тому станет гребень охотского антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в пресс-службе Примгидромета, в ночные и утренние часы возможны туманы, местами с моросью.
В субботу минимальная температура будет в диапазоне +16…+22 °С, максимальная — +26…+33 °С, а на побережье — +19…+25 °С. В воскресенье гребень усилится, ожидается вторжение более прохладного воздуха, что приведет к снижению минимальных и максимальных температур на 1−4 градуса.
Во Владивостоке в субботу ночью и утром прогнозируется облачная погода с местами тумана и возможной моросью, температура составит +19…+21 °С. Днем будут прояснения, свежий юго-восточный ветер и температура +22…+25 °С.
В воскресенье чаще всего ожидается облачная погода и сильный юго-восточный ветер. Ночью температура опустится до +18…+20 °С, а днем поднимется лишь до +20…+23 °С. В пригороде погода будет более благоприятной: с прояснениями, ветер слабее, температура выше.