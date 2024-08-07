Стало известно, когда пройдет День города Черемхово 2024

На следующий день — 11 августа — на 16.00 намечен «Бэби старт-будущее Черемхово» — это соревнования для детей. Спортсменов-любителей разделят на группы по возрастам. Малыши до года побегут в «Забеге ползунков», от года до 1 года и 5 месяцев — в «Забеге в ходунках», а номинация для ребятишек от полутора до двух лет называется «Забег бегунов», также будет «Забег прыгунов» для тех, кому от двух до 2.6 лет. Кстати, проявить свою удаль смогут не только дети, но и их родители. В парке выберут «Сильную, смелую, ловкую, умелую маму» и такого же папу.