Стало известно, когда пройдет День города Черемхово 2024

День города Черемхово 2024 с нетерпением ждут все его жители, потому что у праздника всегда увлекательная и разнообразная программа, рассчитанная на черемховцев всех возрастов. Расскажем, как и когда в этом году пройдет городское торжество.
День города Черемхово 2024 ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. Нынче праздник придется на 25 число. Стоит отметить, что дату эту Черемхово делит с другим праздником — Днем шахтера. И это не случайно, ведь именно с добычей угля связано развитие города. С конца XIX века здесь велась добыча каменного угля подземным способом, а с 70-х годов XX века ведется открытым.
Первое официальное упоминание о Черемховском поселении на страницах истории появилось в 1743 году. Тогда набирали народ для строительства и обслуживания Московского тракта, получается 281 год назад. Однако, статус города административному центру Черемховского района был присвоен только в 1917 году, в 2024 году Черемхово отмечает 107 лет.
Праздник День города Черемхово 2024 не ограничивается одним днем — программа большая. Так, в этом году отмечать черемховцы начали уже с первых дней августа — в парке культуры и отдыха прошла четвертая ярмарка «Сенной базар». Это традиционная выставка-продажа изделий народного творчества, во время которой проходят также мастер-классы, спортивные состязания и концерт, а гостей угощают блюдами кухни разных народов — таджикским пловом, татарским чак-чаком, узбекскими лепешками, русскими ватрушками, белорусскими драниками.
10 и 11 августа мэрия проведет Детский день города Черемхово 2024. Для юных сибиряков в парке культуры и отдыха организуют праздник «Сказочная страна детства». 10 числа в 12.00 начнется интерактивная программа: будут работать игровые площадки, выставки, желающие смогут попробовать создать своими руками что-то новое, побывав на мастер-классах. В 15.00 запланирован концерт творческих коллективов Дворца культуры «Горняк».
На следующий день — 11 августа — на 16.00 намечен «Бэби старт-будущее Черемхово» — это соревнования для детей. Спортсменов-любителей разделят на группы по возрастам. Малыши до года побегут в «Забеге ползунков», от года до 1 года и 5 месяцев — в «Забеге в ходунках», а номинация для ребятишек от полутора до двух лет называется «Забег бегунов», также будет «Забег прыгунов» для тех, кому от двух до 2.6 лет. Кстати, проявить свою удаль смогут не только дети, но и их родители. В парке выберут «Сильную, смелую, ловкую, умелую маму» и такого же папу.
В прошлом году также было лазерное шоу и салют. Актуальная программа на 25 августа появится чуть позже.
День города Черемхово 2024 не проходит без большого праздничного концерта. Обычно на него приглашают известных артистов. Так на площади Ленина в прошлые годы выступали Леша Свик и Артур Руденко, «Моя Мишель» и «Nansi&Sidorov» из Москвы. Кто приедет в этом году пока не сообщается, следите за новостями на сайте КП-Иркутск.