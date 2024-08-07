На самых популярных улицах Кишинева магазины и дома погрузятся во тьму: Где отключат электричество в столице в среду, 7 августа — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution сообщает о перерывах в поставках электроэнергии в Кишиневе в среду, 7 августа 2024.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Центр.
ул. А. Пушкина, 44, 50, 999 — с 10:00 до 15:00.
Чеканы.
ул. А. Руссо, 63/4, Мирча чел Бэтрын, 7, 7/1, 7/2, 7/6, 999, 9004, П. Заднипру, 6, 6/2, 8/1, 8/2 — с 09:40 до 13:00.
Рышкановка.
ул. Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A, Колумна, 171, М. Витязул, 18−20, 20/3, 29, Петрикань, 84−86 — с 08:00 до 19:00.