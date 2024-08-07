В Ростове 1 сентября откроют три новые школы

Как отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко, 1 сентября откроют свои двери после завершения строительства 3 школы-новостройки на 3 715 мест: в районе Ростовского моря в мкр. «Платовский» школа № 85, в 5 и 6 мкр. жилого района «Левенцовский» школа № 72 и второй корпус школы № 115".