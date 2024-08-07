В Ростове 1 сентября откроют три новые школы

Как отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко, 1 сентября откроют свои двери после завершения строительства 3 школы-новостройки на 3 715 мест: в районе Ростовского моря в мкр. «Платовский» школа № 85, в 5 и 6 мкр. жилого района «Левенцовский» школа № 72 и второй корпус школы № 115".
Также примет своих учеников школа № 1 на ул. Советской после завершения капитального ремонта.
Вводятся в эксплуатацию 2 объекта дошкольного образования: детский сад по ул. Левобережной на 200 мест и в мкр. Суворовском на 320 мест.
В 24 образовательных организациях проводят следующие работы — ремонт санузлов и кровли, благоустройство территории, создание «доступной среды» и др. При подготовке школ особое внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий обучения и воспитания. Ежегодно обновляется материально-техническая база учреждений.
Кроме того, в рамках Губернаторского проекта «Сделаем вместе» и городского отбора в более 20 образовательных организациях проводятся работы по благоустройству территории, замене мебели, ремонту помещений, рекреаций, лестничных маршей
Паспорта готовности к отопительному сезону получили все 319 зданий образовательных учреждений, что составляет 100%.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.