Жителям Омской области, пострадавшим от паводка, помогут с дровами

В населённые пункты Усть-Ишимского района, пострадавшие весной от «большой» воды, отправились лесовозы.
По поручению губернатора Виталия Хоценко жителям, лишившимся твёрдого топлива из-за паводка, древесину доставят из соседнего — Тевризского района. Этой работой занимается главное управление лесного хозяйства. Подключились и индивидуальные предприниматели, безвозмездно оказавшие помощь землякам. В целом объём предоставленной древесины составил около 700 куб. м.
Пенсионерам и инвалидам, чьё имущество пострадало от затопления, дрова предоставят бесплатно.
Топливо для сорока семей уже завезли в деревни Эбаргуль и Ашеваны. Остальную древесину в ближайшее время доставят в Тюрметяки, Слободчики, Кайлы, Большую Тебендю, Малую Игизу и другие деревни.