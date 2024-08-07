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Жителям Омской области, пострадавшим от паводка, помогут с дровами

Пенсионерам и инвалидам, лишившимся твёрдого топлива, древесину предоставят бесплатно.

Источник: Аргументы и факты

В населённые пункты Усть-Ишимского района, пострадавшие весной от «большой» воды, отправились лесовозы.

По поручению губернатора Виталия Хоценко жителям, лишившимся твёрдого топлива из-за паводка, древесину доставят из соседнего — Тевризского района. Этой работой занимается главное управление лесного хозяйства. Подключились и индивидуальные предприниматели, безвозмездно оказавшие помощь землякам. В целом объём предоставленной древесины составил около 700 куб. м.

Пенсионерам и инвалидам, чьё имущество пострадало от затопления, дрова предоставят бесплатно.

Топливо для сорока семей уже завезли в деревни Эбаргуль и Ашеваны. Остальную древесину в ближайшее время доставят в Тюрметяки, Слободчики, Кайлы, Большую Тебендю, Малую Игизу и другие деревни.