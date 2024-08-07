Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финальный этап опрессовок стартует в Челябинске 14 августа

Под отключение горячей воды попадут 147 домов в Тракторозаводском районе.

Источник: Freepik

Последний из шести этапов отключения горячей воды стартует в Челябинске 14 августа. Опрессовки продлятся две недели, сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск».

Гидравлические испытания затронут 147 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Также без горячей воды останутся 13 учебных организаций, четыре больницы и 12 детских садов.

Адреса домов, где не будет горячей воды с 14 по 28 августа, размещены здесь.

Ежегодные гидравлические испытания помогают выявить возможные повреждения и подготовить тепловые сети к предстоящему отопительному сезону. Как отмечают в компании, на этом этапе опрессовок предстоит проверить почти 19 тысяч километров сетей.

ЖКХ