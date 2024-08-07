В Казахстане разработаны новые правила государственных закупок

Министерство финансов Казахстана подготовило проект Правил осуществления государственных закупок, сообщает El.kz.
Документ разработан в рамках исполнения распоряжения премьер-министра РК от 31 июля 2024 года № 108-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 1 июля 2024 года “О государственных закупках” и “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации”.
Новые правила разработаны в соответствии с законами «О государственных закупках», «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и «Об информатизации» и определяют порядок осуществления государственных закупок. В правила включены новые термины, такие как «реестр опыта работы», «демпинговая цена» и «аффилированные лица государственных предприятий».
Правила не распространяются на закупки, осуществляемые по особому порядку. В частности, они регулируют порядок планирования, проведения конкурсов и аукционов, а также запросов ценовых предложений и закупок из одного источника. Важным нововведением является введение реестра опыта работы, который будет содержать сведения о потенциальных поставщиках и их опыте в сфере государственных закупок.
Кроме того, правилами регламентированы квалификационные требования к поставщикам, в том числе финансовая устойчивость, отсутствие налоговой задолженности и наличие достаточных материальных и трудовых ресурсов.
Проект новых правил государственных закупок опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 августа 2024 года. Разработчики уверяют, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических последствий и не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета.