В Казахстане разработаны новые правила государственных закупок

Правила не распространяются на закупки, осуществляемые по особому порядку. В частности, они регулируют порядок планирования, проведения конкурсов и аукционов, а также запросов ценовых предложений и закупок из одного источника. Важным нововведением является введение реестра опыта работы, который будет содержать сведения о потенциальных поставщиках и их опыте в сфере государственных закупок.