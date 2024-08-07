Ограничения на посещения лесов действуют в 80 районах Беларуси

Больше всего ограниченных к посещению районов зафиксировано в Витебской области (все 21) и Могилевской (18 из 21), меньше всего — в Гродненской (8 из 17) и Брестской (9 из 16). Полный запрет на посещение лесов не действует ни в одном районе страны.



Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.