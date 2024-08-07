Болотоход, лодка и спортивный Porsche: в Челябинской области распродают имущество сына бывшего губернатора

В Челябинской области решили пустить с молотка имущество Александра Дубровского, сына бывшего губернатора Бориса Дубровского. Пакет акций, квартиру, автомобиль и прочую собственность продают за долги — Александр Дубровский, как и его отец, был признан банкротом.
Решение о торгах приняло собрание кредиторов Дубровского. Сообщение об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
На продажу выставили квартиру в Магнитогорске площадью 65 квадратных метров. Ее начальная цена 4 млн рулей.
Более дорогой лот — спортивный автомобиль Porsche 911 Carrera. Его продают за 8 млн рублей.
На аукцион выставили также моторную лодку Yamaran (80 тыс. рублей), снегоболотоход Maverick Trail 1000 DPS (1,5 млн рублей), грузовой прицеп (70 тыс. рублей) и гараж (300 тыс. рублей).
Кроме того, с молотка пустят 70-процентную долю в уставном капитале ООО Управляющая компания «Станичная» (за нее просят минимум 681 тыс. рублей) и 25% акций магнитогорской инвестиционной компании «Профит» (начальная стоимость — 201 млн рублей).
Напомним, Александра Дубровского признали банкротом по его собственной просьбе. Сын бывшего главы региона заявил, что не в состоянии выплатить долг в 274 млн рублей.