Болотоход, лодка и спортивный Porsche: в Челябинской области распродают имущество сына бывшего губернатора

В Челябинской области решили пустить с молотка имущество Александра Дубровского, сына бывшего губернатора Бориса Дубровского. Пакет акций, квартиру, автомобиль и прочую собственность продают за долги — Александр Дубровский, как и его отец, был признан банкротом.