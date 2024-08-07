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Виталий Хоценко открыл завод по производству оборудования для умного освещения

Новое предприятие создано в индустриальном парке «ТехноОмск» — он размещается на базе Омского завода транспортного машиностроения.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Соглашение о создании самого технопарка было подписано во время ПМЭФ-2024. Как отметил губернатор Виталий Хоценко, в июле «ТехноОмск» был включён в реестр Минпромторга России и может пользоваться мерами государственной поддержки, предоставлять льготы своим резидентам.

Как раз одним из резидентов парка и стала компания ООО «Фортис». На новом омском предприятии будут изготавливать инновационное световое оборудование и автоматизированные системы наружного освещения, например, энергоэффективные уличные фонари, светодиодные светильники и многое иное. Компания вложила в проект порядка 100 миллионов рублей инвестиций.

«Востребованная в благоустройстве продукция теперь будет производиться в Омске, а вся добавочная стоимость — оставаться у нас в регионе», — подчеркнул руководитель Омс­кой области.