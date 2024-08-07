Виталий Хоценко открыл завод по производству оборудования для умного освещения

Соглашение о создании самого технопарка было подписано во время ПМЭФ-2024. Как отметил губернатор Виталий Хоценко, в июле «ТехноОмск» был включён в реестр Минпромторга России и может пользоваться мерами государственной поддержки, предоставлять льготы своим резидентам.