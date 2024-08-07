Насколько мы на самом деле нуждаемся в других людях

У меня был трудный период. Да что там, полная задница. Я была в глубокой эмоциональной и финансовой яме. Изо всех сил старалась выгрести. Пахала 24/7. Не до друзей было. Они периодически сами появлялись с моральной поддержкой. Но, честно, тогда это воспринималось скорее как мираж. Все заслоняли проблемы. И, в общем, я привыкла быть одна. И даже когда разгреблась, по инерции какое-то время думала, что нормально и так. Спокойнее даже, никакой суеты. Раз в полгода встречалась с парой подруг, преодолевая огромное сопротивление. И только потом постепенно стала общаться с друзьями чаще, когда усталость, тянувшаяся за уже решенными проблемами, словно конденсационный след от самолета, наконец-то рассеялась. Вот тогда я и почувствовала снова, насколько с друзьями лучше, чем без них. Больше того, когда я оглянулась на свое недавнее мрачное прошлое, то увидела несколько редких, но ярких вспышек — это были дружеские встречи. То, что когда-то, из ямы, виделось бледными миражами, стало лучшими моментами жизни.