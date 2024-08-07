Экс-глава Дзержинского района Новосибирска получил новую работу

Бывший глава Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских перешел на новую работу.
2 августа 2024 года глава Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских покинул свой пост. Однако 5 августа его назначили гендиректором «Тяжстанкогидропресса». Об этом сообщает Infopro54.
Такое решение принял совет директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс».
Сергей Семка, заместитель губернатора, отмечает, что Александр Рудских — опытный промышленник. Он руководил предприятием «Электроагрегат». По словам Семки, именно компания «БКС» предложила назначить Александра Рудских на должность генерального директора.
Напомним, что Алексей Колович назначен начальником департамента имущества мэрии Новосибирска.