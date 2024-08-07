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Экс-глава Дзержинского района Новосибирска получил новую работу

Бывший глава Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских перешел на новую работу.

Источник: Сиб.фм

Бывший глава Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских перешел на новую работу.

2 августа 2024 года глава Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских покинул свой пост. Однако 5 августа его назначили гендиректором «Тяжстанкогидропресса». Об этом сообщает Infopro54.

Такое решение принял совет директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Сергей Семка, заместитель губернатора, отмечает, что Александр Рудских — опытный промышленник. Он руководил предприятием «Электроагрегат». По словам Семки, именно компания «БКС» предложила назначить Александра Рудских на должность генерального директора.

Напомним, что Алексей Колович назначен начальником департамента имущества мэрии Новосибирска.