В Екатеринбурге 10 августа отметят День строителя

В Екатеринбурге День строителя отметят 10 августа. В центре города состоятся мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Крупнейшие предприятия региона подготовили развлекательные площадки для детей, где они смогут, например, откопать динозавра, попрыгать на кровати, порисовать на стенах, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Кульминацией праздника станет выступление группы «Дискотека Авария». Они выйдут на сцену в 20:30. В прошлом году мероприятие посетили больше 100 тысяч человек.
В связи с проведением Дня строителя в Екатеринбурге перекроют часть улиц. Так, движение будет ограничено с 23:00 8 августа до 05:00 11 августа: по проспекту Ленина. Также с 23:00 9 августа по 05:00 11 августа по улице Пушкина. И 10 августа с 06:00 по 22:00 по улице Воеводина.