В Екатеринбурге 10 августа отметят День строителя

В связи с проведением Дня строителя в Екатеринбурге перекроют часть улиц. Так, движение будет ограничено с 23:00 8 августа до 05:00 11 августа: по проспекту Ленина. Также с 23:00 9 августа по 05:00 11 августа по улице Пушкина. И 10 августа с 06:00 по 22:00 по улице Воеводина.