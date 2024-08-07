В 2024 году омские школы с медалью окончили почти тысяча человек

Медали «За особые успехи в учении» I степени получили 529 человек, «За особые успехи в учении» II степени — 468 выпускников. Серебряные медали вручались в этом году впервые.
«В этом году золотые и серебряные медали получили 997 выпускников. Медали дают ребятам преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Поздравляю и желаю будущим студентам успехов! Гордимся нашей молодёжью!» — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, что медаль I степени вручается ребятам, которые получили «отлично» по всем предметам и набрали не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету. Медаль II степени получают выпускники, которые учились на «отлично», имеют не более двух оценок «хорошо» и набрали не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету. При поступлении в вуз абитуриенты с медалями могут получить до 10 дополнительных баллов.