В 2024 году омские школы с медалью окончили почти тысяча человек

Напомним, что медаль I степени вручается ребятам, которые получили «отлично» по всем предметам и набрали не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету. Медаль II степени получают выпускники, которые учились на «отлично», имеют не более двух оценок «хорошо» и набрали не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету. При поступлении в вуз абитуриенты с медалями могут получить до 10 дополнительных баллов.