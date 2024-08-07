В Красноярск из Киргизии привезли почти 3 тонны зараженных слив

В Красноярске на оптовом рынке «Южный» специалисты нашли 2,9 тонн зараженных слив. Фрукты были с признаками карантинных организмов. Продукцию ввезли из Киргизии.
«По результатам лабораторных исследований Красноярского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” в сливах обнаружены карантинные вредители — восточная плодожорка и червец Комстока», — сообщает Россельхознадзор.
Добавим, что восточная плодожорка повреждает плоды и побеги персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни. Поврежденность плодов персиков, нектаринов, слив, груш, айвы иногда достигает 90% — 100%, яблок — от 40% до 45%.
По решению собственника вся зараженная партия была уничтожена. Нарушителю объявлено предостережение, рассказали в ведомстве.
С начала этого года на оптовом рынке «Южный» в Красноярске нашли 10 случаев карантинных вредителей.