На севере Омской области приступили к восстановлению дорог после весеннего паводка

Всего же в восстановлении нуждается 99,9 километра дорог регионального, межмуниципального, местного значения и 14 водопропускных труб, находящихся на них, на территории Усть-Ишимского, Тевризского, Знаменского муниципальных районов.
В итоговый перечень вошли участки дорог: Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим, Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области, Усть-Ишим — Малая Бича, Усть-Ишим — Фокино, Усть-Ишим — Вятка, Тевриз-Александровка, Нагорно-Аевск — Бородинка, Тевриз — Кузнецово, Знаменское — Качуково, Тузаклы — Усть-Шиш — Новоягодное, улицы в с. Усть-Ишим: Грязнова, Луговая, Агалакова, Горького, Победы, 40 лет Октября.
Добавим, что все восстановительные работы будут проводиться в рамках госконтракта, на его реализацию выделено 126 миллионов рублей. Сейчас начаты земляные работы и закупаются инертные материалы.