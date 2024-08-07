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На севере Омской области приступили к восстановлению дорог после весеннего паводка

Дорожные рабочие ежедневно оценивают состояние дорог: в частности, восстанавливают сигнальные столбики, проводят грейдирование. На дорогах ежедневно работает 11 единиц техники.

Источник: Om1 Омск

Всего же в восстановлении нуждается 99,9 километра дорог регионального, межмуниципального, местного значения и 14 водопропускных труб, находящихся на них, на территории Усть-Ишимского, Тевризского, Знаменского муниципальных районов.

В итоговый перечень вошли участки дорог: Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим, Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области, Усть-Ишим — Малая Бича, Усть-Ишим — Фокино, Усть-Ишим — Вятка, Тевриз-Александровка, Нагорно-Аевск — Бородинка, Тевриз — Кузнецово, Знаменское — Качуково, Тузаклы — Усть-Шиш — Новоягодное, улицы в с. Усть-Ишим: Грязнова, Луговая, Агалакова, Горького, Победы, 40 лет Октября.

Добавим, что все восстановительные работы будут проводиться в рамках госконтракта, на его реализацию выделено 126 миллионов рублей. Сейчас начаты земляные работы и закупаются инертные материалы.