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Гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков назвал Омск своим главным городом

Руководитель омского хоккейного клуба подвёл итоги годовой работы.

Источник: ХК "Авангард"

Один из руководителей «Авангарда» — Герман Чистяков, рассказал, как для него прошёл год работы в омском хоккейном клубе. Гендиректор признался, что провёл в сибирском городе в пять с лишним раз больше времени нежели в Москве, где проживает его семья, и сегодня он по праву называет Омск свои главным городом.

«Для меня это не просто рабочее назначение, пункт в карьере, не просто абзац в портфолио. Фактически — это снова смена образа жизни, абсолютно новая индустрия, да почти всё новое. Но я счастлив, что жизнь перевернулась именно так», — пишет Чистяков в своём телеграм-канале.

Также он признаётся в любви к хоккею и поражается тому насколько сильно «омских ястребов» любят в родном регионе.

В планах на будущее — всестороннее развитие хоккейного клуба и достижение новых целей и побед.

А ещё Чистяков поделился секретом восстановления энергии. Для него он заключается в прогулках по городу и частом употреблении кофе. Но главный энергетический ресурс, по его признанию, он всё же находит в энергии участников команды и их болельщиков.