Гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков назвал Омск своим главным городом

Один из руководителей «Авангарда» — Герман Чистяков, рассказал, как для него прошёл год работы в омском хоккейном клубе. Гендиректор признался, что провёл в сибирском городе в пять с лишним раз больше времени нежели в Москве, где проживает его семья, и сегодня он по праву называет Омск свои главным городом.