Российский вуз будет отслеживать парниковые газы в Узбекистане

Проректор презентовал проект и заявил, что вуз готовит кадры для совместных карбоновых полигонов, а также специалистов для тех стран, с которыми сотрудничает. Теперь такие кадры будут обучать в Узбекистане.
Тюменский руководитель отметил, что карбоновые полигоны создавались для изучения роли различных экосистем в поглощении и выбросе парниковых газов. Кроме того, на полигонах исследуют способы долговременного хранения углерода.
У полигона есть еще одно направление, связанное с аграрными исследованиями, где изучается регенеративное земледелие. Основная задача этого направления — сохранить углерод в почве. Таким образом, исследования, проведенные полигоном в Бухаре, помогут в дальнейшем развивать земледелие на традиционно неплодородных почвах.
Напомним, что один из корреспондентов Podrobno.uz опубликовал статью, в которой подробно описаны совместные усилия России и Узбекистана в сохранении экологического благополучия на территории нашей страны.