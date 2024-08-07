Вакцинацию от гриппа начнут в Петербурге 19 августа

Губернатор Петербурга отметил, что в этом году план по иммунизации населения увеличен на 200 тыс. человек по сравнению с прошлым. В 2023 году цели были достигнуты уже в ноябре. Он также добавил, что горожане стали более серьезно подходить к своему здоровью: за первые шесть месяцев 2024 года диспансеризацию прошли более 1,56 млн жителей, что на 250 тыс. больше, чем в предыдущем году.