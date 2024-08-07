Правительство Афганистана занялось укреплением берега Амударьи

Наджибулла Садаид, эксперт по управлению водными ресурсами, отметил: «Река Амударья начала вызывать эрозию, когда берега стран Центральной Азии были укреплены в одностороннем порядке, что привело к эрозии более слабых берегов Афганистана. Ежегодная эрозия настолько значительна, что некоторые районы, включая Каркин и Ходжа Бахауддин, могут прекратить свое существование в течение следующего десятилетия».