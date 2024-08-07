Правительство Афганистана занялось укреплением берега Амударьи

На заседании правительства Исламского Эмирата премьер-министр поручил министерству энергетики и водных ресурсов принять решительные меры по укреплению берегов Амударьи.
Матиулла Абид, представитель министерства энергетики и водных ресурсов, сообщил: «За последние несколько лет министерство реализовало около 20 проектов стоимостью 400 миллионов афгани по укреплению берегов реки Амударьи, многие из которых уже завершены».
Некоторые эксперты подчеркивают, что предотвращение эрозии плодородных земель вдоль реки Амударья имеет решающее значение и является ключевой обязанностью временного правительства. Они предупредили, что, если эрозию не предотвратить, афганские земли будут постепенно уничтожены.
Наджибулла Садаид, эксперт по управлению водными ресурсами, отметил: «Река Амударья начала вызывать эрозию, когда берега стран Центральной Азии были укреплены в одностороннем порядке, что привело к эрозии более слабых берегов Афганистана. Ежегодная эрозия настолько значительна, что некоторые районы, включая Каркин и Ходжа Бахауддин, могут прекратить свое существование в течение следующего десятилетия».
По словам Ханджана Алокозай, члена руководящего совета Торгово-инвестиционной палаты, укрепление берегов Амударьм так же важно для экономики страны, как и канал Кош-Тепа..
В сообщении отмечено, что 27 июля делегации Исламского Эмирата и Узбекистана во главе с министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства Аттауллой Омари и министром водных ресурсов Узбекистана Шавкатом Хамраевым посетили эрозионные районы на берегу реки Амударья в провинции Балх и подчеркнули необходимость предотвращения дальнейшей эрозии.