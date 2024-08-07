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Новичку «Авангарда» Коулу Касселу понравился Омск и болельщики

Легионер поделился первыми впечатлениями от переезда.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий, легионер КХЛ Коул Кассел, контракт с которым на текущий хоккейный сезон заключил ХК «Авангард» поделился впечатлениями об Омске. Видео с ним хоккейный клуб опубликовал в своих социальных сетях.

По словам Коула, на его выбор в пользу омской команды повлиял Рид Буше.

«Он рассказал, какой здесь классный клуб и болельщики», — поделился Кассел.

А вот знакомые от такого выбора были в шоке.

«Когда дома говорил кому-то, куда еду, слышал: “Боже, в Сибирь?” Но пока все действительно здорово. И погода прекрасная», — поделился игрок.

Вообще, в Омске новичку «Авангарда» нравится все: и сильный хоккей, и преданные фанаты, и центр города, где «много хороших ресторанов».

Пока вместе с другими легионерами Коул Кассел живет в гостинице, но уже присмотрел квартиру и ждет, что в ближайшее время к нему приедет семья. В Америке у него остались жена и дочь.