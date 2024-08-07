Омичам, не имеющим профессионального опыта, стало проще устроиться на работу

Количество вакансий для людей без опыта и студентов в первом полугодии этого года в Омской области на 63%, рассказала региональный представитель «Авито Работы» в СФО Екатерина Салостий. Так на этом ресурсе к началу нынешнего августа число вакансий с пометкой «для пенсионеров» в нашем регионе составило более 3000 объявлений. Аналитики компании считают, что эта тенденция характерна для всей страны и это — способ для работодателя преодолеть кадровый голод, расширить свои границы и пересмотреть условия взаимодействия с персоналом. Соискатели также оказываются в выигрыше — люди могут выбирать значительно большего количества предложений.